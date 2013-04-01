Скупка телефонов в Беларуси
Выкупаем новые и б/у телефоны по всей Беларуси.
Скупка телефонов, умных часов, планшетов, ноутбуков.
A1, Viber, Telegram +375 (29) 103-73-10
Выкупаем новые и б/у телефоны по всей Беларуси.
Скупка телефонов, умных часов, планшетов, ноутбуков.
A1, Viber, Telegram +375 (29) 103-73-10
Предлагаем за ваши гаджеты высокую рыночную стоимость. Нашли кто даёт больше? Звоните-договоримся!
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Хотел купить телефон себе. Немного не хватало денег, да и мой iPhone нужно было продать. Консультант чётко объяснил ценовую политику на мой телефон. Меня всё устроило и через 20 минут прямо домой приехал курьер. У меня остались только положительные эмоции. Спасибо.
Хочу поделиться своим приятным сотрудничеством с данным выкупом техники. Очень вежливый консультант провёл оценку по телефону. А когда приехал курьер, то порадовало, что он не снизил цену при визуальном осмотре. Быстро, вежливо и качественно. Большое вам спасибо.